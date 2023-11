Le chemin de la discorde autourde la mise aux normes de l’aéroport d’Avignon

Le sujet a été effleuré lundi soir en conseil communautaire du Grand Avignon mais vite remis sous le tapis par son président Joël Guin (DVD) au motif que « ». Pourtant si. La déviation routière du VC5, au Nord de l’aéroport d’Avignon en direction de Morières le long du golf,. Il y est prévu pour 2024 une ouverture de ligne budgétaire d’un million d’euros puis 800 000 en 2025.

Évoqué depuis une dizaine d’années, le projet connaît un sérieux coup d’accélérateur, poussant les opposants à se mobiliser en amont des deux derniers conseils communautaires. Jeudi dernier, en commission permanente, la Région a adopté une convention de cofinancement avec le Grand Avignon – 750 000 euros chacun – pour cette déviation.

Elle mettra à mal la trame verte et bleue nécessaire au maintien de la biodiversité, comment imaginer réaliser un ouvrage aussi coûteux que destructeur, pour favoriser essentiellement une circulation de jets privés, éminemment bruyants et polluants», déplore Yves-Marie Cardine, président de l’Union des associations de défense des riverains de l’aérodrome de Chateaublanc (Un-Adrac) qui milite pour que la mise en sécurité de...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACTUFR: Tempête Ciaran : la Ville des Sables-d'Olonne annonce des mesures de préventionAlors que la tempête Ciaran approche sur la côte sablaise, la mairie des Sables-d'Olonne annonce quelques mesures de prévention à compter de mercredi soir.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

BFMTV: La ville de Lyon décroche le label 'Ville littérature' attribué par l'UnescoDéjà présente au sein du réseau des villes créatives de l'Unesco, Lyon a changé de catégorie passant des activités numériques au label de 'Ville littérature'.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: C'est parti pour la grande collecte des jouets pour Noël dans les quartiers de SèteLes comités de quartier appellent les Sétois à faire don de jouets aux associations caritatives de l'île Singulière pour Noël. Rendez-vous le samedi 4 novembre 2023.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: L'association demande des sanctions sévères pour les abus des cyclistes et trottinettistesL'association '60 millions de piétons' demande à la mairie de sanctionner sévèrement les abus des cyclistes et trottinettistes qui roulent trop vite dans les espaces piétonniers ou sur le trottoir.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Pour la Toussaint, des patrouilles renforcées autour des églisesComme lors de chaque fête religieuse, des effectifs de police et de militaires ont été déployés aux portes des églises en ce mercredi de Toussaint. Une vigilance renforcée au vu du contexte. Exemple à Tourcoing.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

RFI: Bangladesh: des milliers d'ouvriers du textile érigent des barricades pour de meilleurs salairesAprès plusieurs jours de manifestations qui ont fait au moins deux morts, des milliers d'ouvriers ont érigé des barricades ce mercredi 1er novembre sur des artères de Dacca, réclamant des hausses de salaire aux usines de textile qui fournissent de grandes marques occidentales.

La source: RFI | Lire la suite ⮕