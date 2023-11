Una carta como obra de arte

¿Alguno de ustedes está harto o harta de la vida que lleva? ¿Se han planteado cambiar de vida, hacer por fin lo que siempre han querido, pero no se atreven a dar el paso? Hoy el Artesano nos trae una obra de arte que nos ayudará a intentarlo. Pero, ojo: no es un cuadro, ni una escultura, ni un dibujo… La obra que vamos a descubrir hoy es una carta. Cualquier cosa puede ser una obra de arte si nos ayuda a reflexionar sobre nuestra vida y a ser un poco mejores. Y esta carta lo consigue.

Es una carta que le escribe el artista Sol LeWitt a su amiga, también artista, Eva Hesse en 1965. Eva Hesse tiene un bloqueo terrible. No quiere seguir haciendo arte porque cree que no es lo suficientemente buena (aunque era una de las mejores artistas de su generación). Está decidida a abandonar su vocación. Entonces su amigo Sol LeWitt le escribe una carta para ayudarla a salir de ese bloqueo. Esta carta le sirve no solo a una artista bloqueada, a la que no se le ocurre nada bueno que hace





La_SER » / 🏆 37. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Una ley sin modificar, una formación impecable, un estilo cuestionado y una futura reina llamada LeonorDiluviaba aquella noche y frente a la puerta del Ruber una jovencísima Anitta sujetaba a duras penas un micrófono de Telemadrid en una mano y un paraguas...

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

La NASA descubre nuevos y sorprendentes datos sobre el Sol con una nave de alta tecnologíaEste descubrimiento ha arrojado nueva luz sobre la naturaleza del viento solar.

Fuente: fayerwayer - 🏆 43. / 55 Leer más »

Eva Baltasar: “La maternidad empieza con una experiencia de muerte”La escritora Eva Baltasar (Barcelona, 1978) dice que sus personajes son un “espejo” de sí misma, y lo cierto es que también lo pueden ser de muchas de mujeres. Apasionadas, pero inseguras. Aplastadas por la precariedad, con ganas de vincularse, pero con miedo al vínculo. En una huida constante, aunque no se sepa bien de qué escapan.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

'Un lugar en el sol', Liz Taylor y una de las parejas más memorables del cine'Un lugar en el sol', Liz Taylor y una de las parejas más memorables del cine

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

Los manifestantes en Sol piden a Feijóo una 'huelga general' contra la ley de amnistíaEl líder del PP cree que si él hubiese acordado una ley de amnistía como la que han acordado el PSOE y Junts, 'habría una gran huelga general en toda España'.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

12 latinoamericanas destacadas en la lista de las 100 mujeres de la BBCCada año, la BBC elige a 100 mujeres por destacarse en diferentes ámbitos profesionales y ser una inspiración para el mundo. Este año, hay 12 latinoamericanas en la lista: dos mexicanas, dos brasileñas, una argentina, una colombiana, una chilena, una costarricense, una ecuatoriana, una paraguaya, una peruana y una venezolana.

Fuente: bbcmundo - 🏆 23. / 66 Leer más »