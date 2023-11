La historia de Ana: de una relación bonita a víctima de violencia de género

La historia de Ana comenzó cuando ella tenía 23 años y su pareja 27. Como en todos los inicios de una relación, los primeros meses fueron muy bonitos, jamás puedo pensar que acabaría convirtiéndose en una víctima de violencia de género. Pero todo cambió cuando decidió mudarse a casa de los padres de él, donde vivía también su abuela.

'Al irme a vivir alli me di cuenta del machismo que había en esa casa y no solo por parte de su padre, si no también por parte de su madre y de su abuela, las mujeres tenían que estar en casa y tenerles todo a punto a los hombres para cuando llegasen de teabajar', cuenta Ana. Pero su infierno empezó dos años más tarde, cuando falleció la madre de su pareja a causa de un cáncer. 'Ya no me trataba como antes, a los seis meses me quedé embarazada y poco me acompañó en esos momentos que son tan bonitos para las parejas', relata. Eva sufrió un complicado parto de 22 horas. 'Mis padres y mi hermana estaban fuera del paritorio angustiados porque no tenian noticias nuestra





informativost5 » / 🏆 3. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Ana Brenda Contreras impacta con fotos desde el hospital ¿qué le pasó?¡Por fin se atrevió a hacerlo! ¡Ana Brenda Contreras se somete a importante cirugía y comparte su experiencia!

Fuente: peopleenespanol - 🏆 45. / 53 Leer más »

Ana Guerra y Víctor Elías anuncian su compromiso de bodaLa pareja enseña sus alianzas en las redes sociales.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Los Javis presentarán los Premios Goya 2024 con Ana Belén en ValladolidLos creadores de 'La mesías' presentarán la gala de los premios del cine español junto a la actriz y cantante que fue galardonada con el Goya de Honor en 2017.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Los Javis y Ana Belén presentarán los Premios Goya 2024Los Javis y Ana Belén presentarán la ceremonia de los Premios Goya de 2024 que tendrá lugar el 10 de febrero en Valladolid. Los nombres han sido anunciados en un acto en la Academia de Cine en donde su presidente, Fernando Méndez Leite, ha desvelado el misterio.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Los Javis y Ana Belén presentarán la gala de los Goya 2024El anuncio lo ha hecho este lunes el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite en una rueda de prensa. Valladolid tomará el relevo a Sevilla, que acogió la última edición. La gala se celebrará el 10 de febrero de 2024.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

Los Javis y Ana Belén serán los presentadores de los Goya 2024La gala se celebrará el próximo 10 de febrero en Valladolid

Fuente: abc_cultura - 🏆 62. / 50 Leer más »