Madres que luchan por trabajar y cuidar a sus hijos

Madres que, para trabajar, primero tienen que hacer cuentas porque si se quedan en casa cuidando hasta ahorran dinero. Madres que paran su carrera, dejan de trabajar porque no les compensa, porque no les llega ni para pagar el transporte y el comedor de los niños. Madres abandonadas y expulsadas del mercado laboral porque ya tienen 40, han cuidado durante unos años y no tienen ninguna oportunidad. Madres que no valen, madres que decidieron cuidar porque no había otra salida.

Madres que son ciudadanas de segunda, pero callan porque duele profundo confesar que no fue una decisión elegida, sino la única salida para seguir adelante. Madres a las que les cuesta dinero ir a trabaja





sextaNoticias » / 🏆 21. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Tormenta azota el este de Estados Unidos y se pronostican inundaciones costeras en MaineUna mezcla de vientos, nieve y lluvia que azotó el centro y el este de Estados Unidos el viernes continuará el sábado con fuertes lluvias —que potencialmente pueden generar inundaciones costeras peligrosas— en el noreste y el Atlántico medio, condiciones de tormenta de nieve por la situación en el Medio Oeste y nieve en los Grandes Lagos, incluida la zona de Búfalo. Mientras tanto,Una marejada ciclónica destructiva y potencialmente histórica afectará a Maine: Se pronostica que los niveles de agua en la costa de Maine alcanzarán máximos históricos este sábado, inundando comunidades costeras que ya se vieron inundadas por marejadas sin precedentes el miércoles. "Se espera una situación peligrosa para la vida y la propiedad a lo largo de la costa de Maine y New Hampshire hoy", dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Gray, Maine."Espere ver agua en áreas que nunca antes habían sido inundadas", dijo la oficina el jueves. Los fuertes vientos de la tormenta arrastrarán agua desde el Océano Atlántico hacia la costa durante la marea alta

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

El Tesoro no reducirá la emisión neta de letras este añoEl Tesoro español ha anunciado que no reducirá la emisión neta de letras este año, lo que contribuirá a mantener la emisión bruta de estos instrumentos similar a la del año pasado.

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

¿Es posible jubilarse si te toca el 'Gordo' de la Lotería de Navidad?Con la llegada del mes de diciembre, el Sorteo Extraordinario de Navidad nos envuelve en la emoción de la posibilidad de ganar una gran cantidad de dinero con el 'Gordo', aunque las probabilidades sean una entre 100.000. Sin embargo, eso no evitará que, este 22 de diciembre , la Lotería de Navidad nos haga fantasear con las posibles compras e inversiones que podríamos realizar con el premio mientras escuchamos a los Niños de San Ildefonso recitar los números y premios . En ese sentido, algunas personas se preguntan si, al ganar el primer premio de la Lotería de Navidad , podrían jubilarse sin ningún tipo de preocupación.En el sorteo de este año se repartirán 2.590 millones de euros en cerca de dos mil premios, siendo el ' Gordo ' el más codiciado, repartiendo 4 millones de euros por serie . Sin embargo, el afortunado, al tener solo un décimo, terminaría con aproximadamente 328.000 euros tras pagar los impuestos correspondientes.¿Es posible jubilarse si te toca el 'Gordo' de la Lotería de Navidad?Lo cierto es que la posibilidad de jubilarse con este premio depende de varios factores

Fuente: abc_tecnologia - 🏆 39. / 59 Leer más »

Predicciones de El Niño Prodigio para el año nuevo chino, Año del Dragón de Madera: Panorama para el 2024El año 2024 trae consigo la energía majestuosa y poderosa del Dragón de Madera en el horóscopo chino. El Dragón es considerado un símbolo de buena fortuna y éxito, y su asociación con el elemento Madera aporta un impulso adicional de crecimiento y expansión. Este año trae consigo una energía emprendedora y audaz, por lo que es un momento propicio para asumir riesgos calculados y perseguir proyectos innovadores. Sin embargo, es importante ser prudentes y tomar decisiones informadas, ya que la energía del Dragón también puede ser impulsiva y arriesgada. Las relaciones personales también se verán influenciadas por la energía de este año. Sin embargo, es esencial mantener un equilibrio y evitar la arrogancia o la imposición de opiniones, ya que la energía del Dragón puede volverse dominante. Para este año del Dragón de Madera, les recomiendo usar colores que simbolicen la prosperidad y atraigan energías positivas, como lo son el verde, el dorado, el rojo y el amarillo.

Fuente: peopleenespanol - 🏆 45. / 53 Leer más »

La electricidad aspira a cerrar este 2023 con el precio medio anual más bajo en tres añosSegún el histórico, el MWh se ha pagado de media, hasta ahora, a unos 87,3 euros, por lo que aunque falta una semana para que termine este ejercicio, la previsión es que se manteng

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

El presidente del Gobierno viaja a Irak y garantiza el apoyo al país y el estrechamiento de relacionesEl presidente del Gobierno viaja a Irak y garantiza el apoyo al país y el estrechamiento de relaciones, ha viajado este jueves a Irak para reunirse con las principales autoridades del país y visitar a una en misiones internacionales en este país.

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »