El Tesoro no reducirá la emisión neta de letras este año

Repetir el furor que experimentaron las letras el año pasado es complicado. Ahora que las rentabilidades de la deuda a todos los plazos parecen haber tocado techo, los inversores minoritas analizan con lupa las ofertas de la banca. De momento las letras siguen sin tener un competidor claro, algo que es tenido muy en cuenta por el Tesoro.

Aunque la deuda a medio plazo sigue primando y las letras volverán este año a no aportar financiación, por primera vez desde 2020 el organismo dependiente del Ministerio de Economía no reduce emisión neta de letras. Según lo recogido en el programa presentado la semana pasada, no se realizará emisión neta de letras este año, algo que contribuirá a que la emisión bruta de estos instrumentos sea muy similar a la de 2023, con 84.450 millones previstos. Es decir, el 32,8% del total de las emisiones brutas estimadas para el conjunto del año. Esto contrasta con la emisión neta negativa de 4.871 millones del pasado ejercicio, los 5.000 millones de 2023 o los 349 de 202





CincoDiascom » / 🏆 4. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Carlos Cuerpo releva a Calviño al frente de Economía y María Jesús Montero asciende a vicepresidenta primeraEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elegido al hasta ahora secretario del Tesoro para cubrir la marcha de su vicepresidenta primera a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Carlos Cuerpo es el sustituto de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El perfil del nuevo ministro es técnico y de la casa.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Reformas laborales y de subsidios por desempleo sorprenden a sindicatos y patronalEl Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 diciembre sorprendió por igual a los sindicatos y la patronal. La publicación del día después del Consejo de Ministros incluía los reales decretos leyes de la reforma de los subsidios por desempleo y de Función Pública, ambos con letra pequeña que quedó fuera del diálogo social.

Fuente: Invertia - 🏆 13. / 76 Leer más »

Financiación del Estado termina el año con buenos resultadosA pesar del alza de tipos de interés, la financiación del Estado ha tenido un buen desempeño al finalizar el año. La prima de riesgo se mantiene baja, la emisión neta se ha reducido y la vida media de la deuda se mantiene estable. El aumento de la carga de intereses no se considera una amenaza para la sostenibilidad de la deuda.

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

2024: Polarización y reivindicaciones autonomistas en GaliciaEl presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hace una reivindicación autonomista en su discurso de fin de año, generando críticas de la oposición.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Rusia lanza su mayor ataque aéreo sobre Ucrania desde el inicio de la invasiónUcrania recibió este viernes la mayor oleada de ataques aéreos de Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala, dijo a CNN el Estado Mayor.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »