Los materiales escolares y el estatus de los niños

Había niños de bolígrafo Pilot y niños de Bic. El bolígrafo definía el estatus al que pertenecía cada uno. En los primeros cursos nos daban una circular con la lista del material escolar, a veces especificando marca y modelo.

Entiendo que es una cuestión de seguridad, porque hay pinturas y tintas que pueden ser peligrosas para los niños; o para que los materiales sean compatibles entre sí y se puedan compartir, por eso a unos nos encargaban la plastilina verde y a otros la rosa, pero solo podía ser de Jovi. El lápiz tenía que ser el Staedtler HB del número 2, los lápices de colores Alpino, la goma Milán nata o la número 430, los rotuladores Carioca, el pegamento de barra Imedio, y por supuesto, las libretas de doble pauta, esas insufribles herramientas de opresión. La letra debía encajar entre dos rayas, 3 milímetros de separación que yo sentía como un aplastamiento. Tal era mi desprecio por ese rayado que la expresión "libreta de doble pauta" la adoptamos en mi familia como insulto





sextaNoticias » / 🏆 21. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Récord de gasto en energías limpias en Estados UnidosUn hito de energía limpia en el sector energético mundial. Un aumento de las demandas contra los contaminadores. Un tratado sobre los océanos que lleva 40 años gestándose. Este año se han dado algunos pasos notables para hacer frente a las crisis climática y de la naturaleza. Pero en un año como 2023, es natural que nuestra atención se haya centrado en los desastres medioambientales que han dominado los titulares. Si a esto añadimos nuestro, que afecta a la información que más nos atrae, podemos entender por qué los avances positivos de los últimos 12 meses nos parecen tan silenciosos en comparación. Algunos avances tampoco se divulgan porque los protagonizan comunidades de base o grupos indígenas cuyas voces suelen quedar marginadas. Por eso hemos reunido algunas de las "victorias silenciosas" de 2023 para el clima y la naturaleza, para asegurarnos de que estos avances no escapan a nuestra atención

Fuente: bbcmundo - 🏆 23. / 66 Leer más »

Adictos al maquillaje con 12 años: los peligros de la cosmeticorexia entre los adolescentesLa obsesión por el maquillaje y los cosméticos se ha vuelto una preocupante tendencia entre los adolescentes. El dermatólogo infantil Raúl de Lucas expone sus riesgos.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Claves de los bombardeos sobre los hutíes en YemenEl Comando Central de Estados Unidos ha llevado a cabo bombardeos sobre los hutíes en Yemen como respuesta a sus ataques contra barcos mercantes en el mar Rojo. Los hutíes han secuestrado un carguero y han disparado contra otros buques que pasan por las costas yemeníes. Estos bombardeos son consecuencia de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Aunque se desconoce si los bombardeos han causado daños, el Pentágono asegura que han tenido buenos efectos.

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

El atractivo de los remakes y remasterizaciones en los videojuegosLos remakes y remasterizaciones de videojuegos están ganando popularidad en los últimos tiempos. Este artículo analiza si es necesario un remake y cómo afecta a los jugadores que recientemente compraron el juego original.

Fuente: fayerwayer - 🏆 43. / 55 Leer más »

La bonanza económica no llega a las clases populares¿Por qué la bonanza económica que muestran la práctica totalidad de los indicadores macro no llega a las clases populares? ¿Dónde se atasca la cadena de transmisión que debería facilitar la redistribución de la riqueza? Es uno de las averías sociales cuya resolución parece de mayor urgencia ante la constatación que ofrecen los indicadores oficiales: los macroeconómicos se encuentran en niveles históricos mientras los de exclusión apenas varían e incluso en algunos casos tienden a empeorar. Los datos macro indican que por primera vez han trabajado más de 21 millones de personas en un trimestre, que la media mensual de afiliados no baja de los veinte desde abril del año pasado, que el PIB supera por vez primera los 1,4 billones de euros, que la mejora del empleo está aumentando en 38

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

La industria del juguete se enfrenta a nuevos retosInnovación, nuevos consumidores, sostenibilidad y nuevos medios para publicitarse: estos son algunos de los retos a los que se enfrenta la industria del juguete.

Fuente: mkdirecto - 🏆 16. / 71 Leer más »