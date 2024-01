El atractivo de los remakes y remasterizaciones en los videojuegos

“Remake” y “Remastered”, algo que estamos viendo bastante en el último tiempo. Toman un juego existente y lo hacen nuevamente con mejoras o le dan un refresco gráfico. O sacan una versión ”Director’s Cut”. ¿Y qué queda para quienes hace poco, por fin, juntaron los recursos para comprar el original? Por que, lo crean las marcas o no, no todos los jugadores compran inmediatamente el juego tras al lanzamiento.

Antiguamente cuando se hacía un “remake” habían pasado varios años o un par de generaciones desde el videojuego original. Hoy, hay casos en los que “no ha pasado tanto tiempo” como es el caso de “The Last of Us II”. ¿Era necesario un “remake”? Algo podemos asegurarte: en este juego nos están dando más contenido, nuevos modos y algunas cosas inesperadas que sin duda, hacen este retorno algo muy atractiv





fayerwayer » / 🏆 43. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 reparte una lluvia de millones por toda EspañaDurante la mañana de este viernes 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso han sido los encargados de cantar todos los números premiados de este año. Los más afortunados se llevan el máximo galardón: el gordo. El segundo premio, el tercer premio, los dos cuartos premios y los ocho quintos premios también dan más de una alegría. No todos pueden convertirse en los ganadores, aunque la Lotería de Navidad siempre nos ofrece una segunda oportunidad. Algo de dinero puede ir a parar directo a tu bolsillo gracias a la pedrea, las terminaciones y el llamado reintegro. Aunque la cantidad económica es menor que la de los premios principales, seguro que te viene muy bien para acabar el año. Por ello, es importante que cojas tu décimo y compruebes si tu número ha sido premiado con el Gordo u otros premios de la Lotería de Navidad. Mientras descubres si has sido uno de los agraciados, repasamos cuánto dinero reparte cada premio.

Fuente: abc_cultura - 🏆 62. / 50 Leer más »

Adictos al maquillaje con 12 años: los peligros de la cosmeticorexia entre los adolescentesLa obsesión por el maquillaje y los cosméticos se ha vuelto una preocupante tendencia entre los adolescentes. El dermatólogo infantil Raúl de Lucas expone sus riesgos.

Fuente: A3Noticias - 🏆 6. / 83 Leer más »

Claves de los bombardeos sobre los hutíes en YemenEl Comando Central de Estados Unidos ha llevado a cabo bombardeos sobre los hutíes en Yemen como respuesta a sus ataques contra barcos mercantes en el mar Rojo. Los hutíes han secuestrado un carguero y han disparado contra otros buques que pasan por las costas yemeníes. Estos bombardeos son consecuencia de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Aunque se desconoce si los bombardeos han causado daños, el Pentágono asegura que han tenido buenos efectos.

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

Ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra objetivos hutíes en YemenLos ejércitos de Estados Unidos y Reino Unido lanzaron ataques contra múltiples objetivos hutíes en áreas de Yemen controladas por este grupo. Los ataques se realizaron con aviones de combate y misiles Tomahawk. Más de una docena de objetivos hutíes fueron impactados por misiles que se dispararon desde plataformas aéreas, de superficie y subplataformas. Los objetivos se eligieron por su capacidad para degradar los continuos ataques de los hutíes a buques en el mar Rojo.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

Récord de gasto en energías limpias en Estados UnidosUn hito de energía limpia en el sector energético mundial. Un aumento de las demandas contra los contaminadores. Un tratado sobre los océanos que lleva 40 años gestándose. Este año se han dado algunos pasos notables para hacer frente a las crisis climática y de la naturaleza. Pero en un año como 2023, es natural que nuestra atención se haya centrado en los desastres medioambientales que han dominado los titulares. Si a esto añadimos nuestro, que afecta a la información que más nos atrae, podemos entender por qué los avances positivos de los últimos 12 meses nos parecen tan silenciosos en comparación. Algunos avances tampoco se divulgan porque los protagonizan comunidades de base o grupos indígenas cuyas voces suelen quedar marginadas. Por eso hemos reunido algunas de las "victorias silenciosas" de 2023 para el clima y la naturaleza, para asegurarnos de que estos avances no escapan a nuestra atención

Fuente: bbcmundo - 🏆 23. / 66 Leer más »

Xiaomi entra en el mercado de los coches eléctricosLa industria automovilística está presenciando un cambio significativo con la entrada de Xiaomi, conocido gigante tecnológico chino, en el mercado de los coches eléctricos. Con el anuncio del SU7, Xiaomi no sólo expande su horizonte más allá de los móviles y dispositivos inteligentes, sino que también se posiciona como un serio competidor para Tesla y Huawei, quien tenía una fuerte presencia en el mercado chino en el mercado de los coches eléctricos. El diseño del SU7, alineado con los estándares estéticos de los modelos de alta gama, ofrece a los consumidores una alternativa atractiva y competitiva.

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »