Leopardo Negro, Lobo Rojo: Una novela de fantasía africana

Leopardo Negro, Lobo Rojo, la novela de 2019 de Marlon James (Kingston, 1970), fue descrita como un Juego de Tronos africano, una novela de fantasía cargada de adrenalina, escrita por un jamaicano ganador del Premio Booker. No recuerdo la última vez que estuve tan ilusionada con un libro y lo compré el día de su lanzamiento. Aquella noche me sumergí en la trilogía Estrella Oscura. Bruja Luna, Rey Araña Marlon James Traducción de Javier Calvo. Seix Barral, 2023. 864 páginas.

23,50 € La cosa no fue bien. El narrador, Rastreador, hablaba como si yo ya estuviese familiarizada no solo con la extraña tierra que habita, sino también con el funcionamiento interno de su mente. Más bien, fue como si me hubiera despertado en la pesadilla alucinógena de un extraño y empecé a sospechar que no era un lugar en el que quisiera pasar el tiempo. Había un montón de vísceras derramadas, fluidos corporales y, en palabras de James, “hedor y peste





elcultural » / 🏆 24. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El gigante naviero danés Maersk detiene todos los envíos de contenedores a través del Mar RojoEl gigante naviero danés Maersk detiene todos los envíos de contenedores a través del Mar Rojo

Fuente: rtvenoticias - 🏆 7. / 83 Leer más »

Operadoras marítimas suspenden rutas por el mar Rojo debido a ataques de milicianos islamistasLas principales operadoras marítimas han decidido detener sus rutas por el mar Rojo debido a los ataques de milicianos islamistas de Yemen a buques cargueros. Esta situación ha generado preocupación en el transporte marítimo y la petrolera BP ha anunciado la suspensión temporal de sus tránsitos por esta área, lo que podría desencadenar una crisis energética.

Fuente: Invertia - 🏆 13. / 76 Leer más »

Altos niveles de cadmio y plomo en algunas marcas de tabletas de chocolateUn estudio llevado a cabo en Estados Unidos ha detectado niveles altos de metales pesados en tabletas de chocolate negro. En cantidades elevadas en varias marcas de chocolate negro, entre ellas, una muy popular en España, ha puesto en el punto de mira un producto muy consumido y que, de hecho, en la gama de los chocolates es al que más propiedades saludables se le atribuyen por su mayor contenido en cacao y reducido en azúcar. Incluso cinco de ellas reflejaron niveles elevados de ambos metales. Entre las marcas analizadas se encuentra una muy popular en España como. Los expertos consultados llaman a la tranquilidad y destacan que la normativa en cuanto a niveles permitidos de metales pesados en los alimentos en la UE es restrictiva en beneficio del consumidor

Fuente: sportlife_es - 🏆 15. / 73 Leer más »

Predicciones de El Niño Prodigio para el año nuevo chino, Año del Dragón de Madera: Panorama para el 2024El año 2024 trae consigo la energía majestuosa y poderosa del Dragón de Madera en el horóscopo chino. El Dragón es considerado un símbolo de buena fortuna y éxito, y su asociación con el elemento Madera aporta un impulso adicional de crecimiento y expansión. Este año trae consigo una energía emprendedora y audaz, por lo que es un momento propicio para asumir riesgos calculados y perseguir proyectos innovadores. Sin embargo, es importante ser prudentes y tomar decisiones informadas, ya que la energía del Dragón también puede ser impulsiva y arriesgada. Las relaciones personales también se verán influenciadas por la energía de este año. Sin embargo, es esencial mantener un equilibrio y evitar la arrogancia o la imposición de opiniones, ya que la energía del Dragón puede volverse dominante. Para este año del Dragón de Madera, les recomiendo usar colores que simbolicen la prosperidad y atraigan energías positivas, como lo son el verde, el dorado, el rojo y el amarillo.

Fuente: peopleenespanol - 🏆 45. / 53 Leer más »

El misterio del autor de 'La taberna de Silos' sigue sin resolverseLa última semana de la pasada Feria del Libro de Madrid, metidos ya en junio, empezó a circular entre los lectores que paseaban por El Retiro una pregunta: ¿quién era Lorenzo G. Acebedo, el misterioso autor de La taberna de Silos? Firmada con pseudónimo, la novela, protagonizada por Gonzalo de Berceo, era la mezcla ideal entre el género negro y el histórico y, en virtud de un anacrónico pero eficaz boca a boca, los ejemplares volaban de la caseta de la editorial Tusquets. Meses después, el misterio de la autoría sigue sin resolver, pero el éxito de esa historia de libros, asesinatos y vino en el siglo XIII prueba la vitalidad de un híbrido que se ha convertido en la última apuesta del mundo editorial para el género más popular entre los lectores. Conviene aclarar algo antes de seguir

Fuente: elpais_cultura - 🏆 10. / 82 Leer más »

Lorenzo Perrone, el albañil que salvó a Primo Levi en Auschwitz: 'Encarnó el bien radical frente a tanto mal'El historiador Carlo Greppi narra la vida del hombre que se jugó la vida alimentando a escondidas al escritor, uno de los mayores testigos del Holocausto.

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »