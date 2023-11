La Fed mantiene sin cambios los tipos y deja la puerta abierta a otra subida

Se trata de la segunda pausa consecutiva desde que el banco central de EE UU se embarcara en la lucha contra la inflación, un proceso que se ha traducido en un incremento de los tipos en 525 puntos básicos en el último año y medio. Es decir, el ajuste más agresivo en 40 años. La decisión de este mes no pilla por sorpresa. Aunque el proceso desinflacionista ha seguido su curso, la Fed considera que la inflación sigue siendo elevada.

