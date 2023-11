Gaby Espino comparte su sueño cumplido y lo que aún anhela su corazón: 'Todo comienza desde el amor propio'

"Me gusta mucho leer, ver televisión, series, películas. Me gusta mucho compartir con los niños, montamos bicicleta, nos vamos a la playa, de viaje.

Felicidades por tu nueva línea de ropa. Cuéntanos cómo nace esta idea y qué sientes de estar cumpliendo este sueño Háblanos de Win Fitness Wear, de los materiales que estás usando, de los colores. ¿En qué te inspiras a la hora de crear estas piezas?

Esta tela es lo máximo, y no lo digo porque sea mi colección. Es súper gruesa, te agarra, te hace cuerpazo, y no se transparenta ni un poquito de celulitis, nada. Te tapa todas las cositas y saca lo mejor de ti. Sí, estuvimos en el proceso creativo, estuve desde cero escogiendo colores, escogiendo diseños. Y bueno, vienen más sorpresas más adelante, pero ahorita enfocados en esta colección que está hermosísima y me encanta.

Lo que siempre he dicho es que todo comienza desde el amor propio. Todo esto, tanto la línea de cosméticos como Agave Beauty Bar —que ya tenemos el segundo local — ahora con la colección con la marca Win de ropa deportiva, ese tipo de cosas siento que enriquecen ese amor propio de la mujer. Porque no se trata del color que lleves puesto, ni de las pestañas que te pongas, ni el color de uñas, sino lo que eso te hace sentir.

