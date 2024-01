La Antigua Pastelería del Pozo elabora los roscones de Reyes en Madrid

Pocos minutos después de las 7:30 de la mañana las máquinas de la Antigua Pastelería del Pozo, en pleno centro de Madrid, arrancan su jornada para elaborar todo tipo de hojaldres, pastas y dulces, aunque si hay una noche que funcionan a todo gas, esa es la noche de Reyes, cuando trabajan sin descanso para llevar a todas casa el postre más especial de la Navidad: el roscón de Reyes.

Con la llegada de los Reyes Magos es el momento de ajustar cuentas y con suerte, y si has hecho los méritos suficientes, algún que otro regalo dejarán a su paso por tu casa, y si no, pues otro año a comer carbón. Pero lo que no puede faltar en ninguno de los hogares el día más mágico del año es el roscón de Reyes. Porque nadie es lo suficientemente cruel como para merecer quedarse sin el dulce típico de estas fechas. "Cuando masa está lista, se pasa al proceso de formación donde se le da forma, y al horno, aunque antes de cocer hay que esperar otra media hora, porque la levadura necesita tiempo", aseguran mientras bajan los inminentes roscones al horn





Cabalgata de Reyes Magos 2024 en España: horarios y recorridosCabalgata de Reyes Magos 2024 en España: horarios y recorridos

Horario y actividades gratis de todas las cabalgatas de reyes en Madrid: Vallecas, Carabanchel y UseraLos Reyes Magos empezarán su tradicional cabalgata este jueves por la tarde en algunos distritos de la capital. Pero será mañana, viernes 5, cuando recorrerán el Paseo de la Castellana hasta dar su discurso en Cibeles.

El país de las maravillas de Gilbert y GeorgeEn una pintoresca calle empedrada del este de Londres, se encuentra una verja de tres metros de altura en hierro forjado verde formando las letras G&G y coronada con el escudo dorado del rey Carlos III de Inglaterra. Un camino bordeado de plantas conduce hasta la antigua fábrica de cerveza construida en ladrillo y reconvertida en galería de arte posmodernista. Es un auténtico jardín del Edén. Este es el país de las maravillas de Gilbert y George. Al igual que su nuevo espacio, el centro Gilbert & George, inaugurado el pasado mes de abril, estos dos artistas siempre han sido un catálogo de contrastes. Tradicionales por fuera, visten impecablemente y nunca se les ve con otra ropa que no sean sus característicos trajes de tweed. Sin embargo, producen un arte contemporáneo llamativamente moderno que abarca la fotografía, el collage y el cine. Gilbert y George se conocieron en la prestigiosa escuela de arte Central Saint Martins en 1967 e inmediatamente se hicieron inseparables, al parecer porque George era la única persona que podía entender el inglés chapurreado de Gilbert.

Moción de censura en Pamplona: Joseba Asiron se convierte en el nuevo alcaldeEl pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la moción de censura contra Cristina Ibarrola (UPN), por lo que Joseba Asiron se convierte en el nuevo alcalde de la ciudad.

EH Bildu recupera la alcaldía de Pamplona con el respaldo de los socialistas y más apoyos que los tres últimos alcaldes de UPNTras un pleno extraordinario cuyo resultado era perfectamente conocido, Joseba Asiron (Pamplona, 1962) ha sido investido a las 12.58 horas por segunda vez como alcalde de la capital de Navarra. El dirigente de EH Bildu fue regidor entre 2015 y 2019.

