Germán Cano: en mi familia son hinchas de Boca desde que nacieron | Video

Germán Cano, goleador argentino del Flu, reveló en conferencia de prensa que una gran parte de su familia es seguidora del club xeneize, justamente el equipo que será su rival. En esta edición de la Copa Libertadores, Cano marcó 12 goles en 11 partidos disputados con Fluminense.

CNNEE: El camino de Boca y Fluminense para llegar a la final de la Copa Libertadores | VideoCada vez falta menos para la gran final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y el Fluminense. El partido se disputará en Río de Janeiro y ambos | Deportes | CNN

CNNEE: Bad Bunny estrena video de 'Baticano' con temática de horror | VideoBad Bunny liberó el videoclip de la canción 'Baticano' este martes, la producción hace homenaje al cine de horror y muestra al cantante como el vampiro | Entretenimiento | CNN

CNNEE: Imágenes de cómo el Domo de Hierro intercepta un cohete desde Gaza | VideoUn equipo de CNN estaba grabando en la frontera de Israel con Gaza cuando un cohete voló sobre ellos. Así respondió el Domo de Hierro.

CNNEE: Estos son todos los ganadores en la ceremonia del Balón de Oro 2023 | VideoEstos fueron todos los premios que se entregaron durante la ceremonia del Balón de Oro 2023. Lionel Messi hizo historia, Aitana Bonmatí ganó su primer | Deportes | CNN

CNNEE: Netanyahu no deja lugar a dudas: La guerra continúa, no habrá cese al fuego | VideoA pesar de la presión internacional, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dejó muy claro que no habrá cese al fuego en contra de Hamas y que | Mundo | CNN

CNNEE: Messi ganó su octavo Balón de Oro y no se olvidó de Maradona | VideoTras recibir su octavo Balón de Oro, Lionel Messi agradeció a la selección argentina, a su familia y la hinchada, y además tuvo un recuerdo especial para | Deportes | CNN

