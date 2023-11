Al menos dos estudiantes heridos al ser acuchillados tras una pelea multitudinaria en un instituto de Los Ángeles

Según ha informado el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el incidente se ha producido en torno al mediodía (hora local), mientras que las autoridades están ya inmersas en la búsqueda del presunto autor de los hechos. Según el citado departamento, todas las víctimas heridas eran adolescentes menores de 18 años y ninguna de las lesiones se considera potencialmente mortal.

