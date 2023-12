El poder transformador de las canciones según Jeff Tweedy

Las canciones no cambian con el tiempo, pero nosotros sí. Y además son capaces de tener un inmenso poder de transformación, pudiendo llegar a ocupar el espacio de otro ser humano en la habitación, de otra conciencia capaz de llenar el vacío que podemos sentir en un momento dado. Jeff Tweedy (Bellville, llinois) sabe esto muy bien porque lleva toda la vida entre canciones. Y eso se nota.

Se nota porque en los dos últimos dos libros que ha escrito llevan la palabra ‘canción’ en el título y también porque el líder de Wilco ha ido entendiendo mejor el mundo gracias a ellas. Bueno, y sobre todo, porque ha compuesto algunas de las mejores canciones de los últimos años junto a su banda de Chicago: Shot in the arm, The Lonely 1, Hate it here, Hummingbird, Laminated cat, Muzzle of Bees, Sunken treasure, Jesus, etc… la lista es interminablemente maravillos





