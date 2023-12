La ansiedad y su tratamiento

La medicación puede ayudar al principio pero, a la larga, la solución definitiva pasa por afrontar y solucionar el problema de fondo. En condiciones normales, cuando la coyuntura se resuelve, los niveles de ansiedad descienden y podemos seguir, sin problema, con nuestras ocupaciones. Sin embargo, si la ansiedad se cronifica y puede llegar a resultar muy incapacitante.

Actualmente, la ansiedad representa una de las grandes epidemias que sufre nuestra sociedad: el ritmo de vida estresante y las diferentes crisis que hemos vivido en los últimos años (pandemia, guerras, crisis económica, etc.) han aumentado los niveles de ansiedad de la población hasta un punto nunca antes registrado. Sin embargo, estas pastillas, a medio y largo plazo, no suponen el remedio definitivo, puesto que no solucionan el verdadero origen de la ansiedad. La ansiedad se manifiesta mediante una serie de síntomas físicos y emocionales, a través de los cuales el cuerpo nos avisa de una amenaza que puede poner en peligro nuestra supervivencia. Y eso está perfecto, es un sesgo evolutivo que nos ha permitido sobrevivir





sportlife_es » / 🏆 15. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Los productores de petróleo y gas deben enfrentarse a una elección crucial, según la AIELa Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte que los productores de petróleo y gas deben decidir si seguir acelerando la crisis climática o convertirse en parte de la solución. Actualmente, el sector representa solo el 1% de la inversión mundial en energías limpias y continúa emitiendo grandes cantidades de gases que contribuyen al calentamiento global.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

Vivir bajo fuego: una radiografía económica de la Franja de GazaLa guerra entre Israel y Hamás asfixia a una de las economías más deterioradas de Oriente Próximo. Su principal socio económico es el país que actualmente le bombardea como represalia por los ataques fundamentalistas

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »

Relojes deportivos con grandes descuentos por Black Friday 2023Esta semana podemos encontrar verdaderos descuentos con motivo del Black Friday 2023. En este artículo te proponemos algunos relojes deportivos considerados los mejores y más vendidos actualmente. Todos ellos tienen grandes rebajas con respecto a su precio original, así que si estás buscando uno, es el momento ideal.

Fuente: vitonica - 🏆 61. / 50 Leer más »

CCOO convoca huelga en Amazon en todos los centros de España por los salarios y la salud de los trabajadoresSe trata de un paro de una hora por turno los días 27 y 28 de noviembre, que alcanza al último día de la Semana del Black Friday del gigante del comercio electrónico. El sindicato CCOO convoca huelga en todos los centros de trabajo de Amazon en España. La convocatoria afecta a los días 27 y 28 de noviembre, se trata de paros de una hora por turno y afecta al último día de una cita clave para el gigante del comercio electrónico, la semana del Black Friday. El sindicato denuncia “la insuficiente protección de la salud laboral que sufre la plantilla”, los continuos problemas de gestión de Recursos Humanos y “unos salarios que no reconocen ni las responsabilidades ni las exigencias que marca la empresa”. CCOO explica en un comunicado que “pese a las diversas propuestas que se han presentado a Amazon desde las secciones sindicales de CCOO, no se ha producido un acercamiento real por parte la compañía que dé una solución global al conjunto de centros de trabajo”.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Los zoológicos y reservas de animalesLos zoológicos y reservas de animales suponen uno de los planes más populares para hacer en familia. Se trata de una experiencia instructiva en la que poder aprender acerca de las múltiples especies de seres vivos que hay en el mundo.

Fuente: expansioncom - 🏆 9. / 82 Leer más »

Los rebeldes hutíes asaltan un barco de carga en el mar RojoEl peso histórico de Napoleón Bonaparte es innegable. Ya pasaron más de 200 años desde su muerte y sigue siendo un tema recurrente en la actualidad. En más de US$ 2 millones; y, segundo, este miércoles 22 de noviembre es el estreno en cines del largometraje histórico 'Napoleón', de Apple TV+. Su presencia actual no es de extrañarse, ya que se trata de una de las personas que más polarización proyectan: unos lo consideran como el 'ideal revolucionario', mientras que otros lo señalan como un 'dictador cruel', según la, que además ubica a Napoleón en el top 3 de personajes sobre los que más se ha escrito en la historia de la humanidad. Por estas razones, es necesario hacer un repaso histórico a la figura de Napeolón

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »