El ministro español José Luis Escrivá abandona el Senado tras discusión por teléfono

José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, ha estallado este martes en el Senado. El socialista ha acabado abandonando la sesión de control al Gobierno tras expresar su malestar con un senador del Partido Popular que se encontraba hablando por teléfono en la fila posterior. Escrivá ha decidido renunciar a su turno de réplica y abandonar la sala.

El ministro se encontraba respondiendo a preguntas relacionadas con la Administración Pública y la incorporación de nuevos funcionarios. Ha sido durante su segunda réplica a la popular Inmaculada Hernández, cuando Escrivá ha interrumpido su discurso, girándose hacia un senador, también del PP, que se encontraba a sus espaldas. "Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro de mí está hablando por teléfono, y no me deja hablar, no me deja ni oír", protestaba el ministro, entre aplausos y abucheos del resto de la bancad

