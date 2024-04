José Luis Moreno acusado de delitos graves

José Luis Moreno, de 76 años, ha sido noticia en los últimos tiempos por haber tenido problemas con la justicia. El productor, muy seguro de su inocencia, declaró hace unas semanas: "Yo no voy a entrar en la cárcel. Van a entrar ellos. Todos los podridos van a tener que sentarse en el banquillo y explicar los dos años y medio que me han quitado de vida. Que no lo duden". Moreno está acusado de presuntos delitos como organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes.

Fue detenido en 2021 en el transcurso de una operación policial que buscaba desmantelar un grupo criminal, supuestamente liderado por él. Moreno se defendía de este delito y de todos los demás: "Estoy 2.000 por ciento seguro de lo que no he hecho, pues todos y cada uno de los que se han inventado este montaje infecto, repugnante y vil van a tener que explicar lo que han hecho y cómo lo han hecho, con todo detalle, delante de la justicia limpia, que la hay

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



20m / 🏆 2. in ES

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

José Luis Moreno pone a la venta, en nuda propiedad, su mansión por 8,5 millonesEl productor disfrutaría de su casa hasta que fallezca.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

José Ignacio García (Adelante): El andalucismo de Moreno Bonilla cabe en la cartera de la patronalEn esta entrevista, el portavoz de Adelante afirma: 'Hubo mucha gente que vio con con optimismo que entrara aire nuevo en la Junta de Andalucía y ahora se está viendo la verdadera cara de Moreno Bonilla, que es la de la privatización de la sanidad'.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

Exposición en homenaje a José Luis López Vázquez en Serrería Belga de MadridInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Koldo García considera que el PSOE 'está siendo cruel' con José Luis ÁbalosInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

20 años del primer Gobierno de José Luis Rodríguez ZapateroJosé Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en presidente del Gobierno hace 20 años, tras unas elecciones marcadas por el 11M

Fuente: EFEnoticias - 🏆 35. / 61 Leer más »

El Rey Juan Carlos asistirá a la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa UrquijoEl Rey Juan Carlos viajará a Madrid para asistir a la boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo. El Emérito ha confirmado su asistencia al enlace en el que será su cuarto viaje a la capital después de su salida de España en agosto de 2024. 'Operación luna de miel' en Cibeles: Almeida, listo para un relevo de 15 días sin precedentes en el Ayuntamiento de Madrid.

Fuente: yo_dona - 🏆 58. / 51 Leer más »