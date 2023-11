26.000 millones: la exorbitante cifra que abona Google para ser el buscador por defecto en móviles y navegadores

Sundar Pichai habría abonado en 2021 la friolera de 26.000 millones de dólares para lograr que Google fuera el buscador por defecto en smartphones y navegadores web.es el buscador por defecto en un buen número de smartphones y navegadores. Y semejante privilegio no le sale en modo alguno gratis al gigante de internet, más bien todo lo contrario.

Esta exorbitante cifra ha emergido a la superficie como parte de un proceso competitivo abierto contra Google al otro lado del charco Un ejecutivo de Google citó específicamente el pasado viernes la cantidad de 26.300 millones de dólares (alrededor de 25.000 millones de dólares)

El proceso judicial que afronta actualmente la compañía de Mountain View allende los mares involucra demandas del Gobierno de Estados Unidos y de varias decenas de estados contraGoogle niega las acusaciones que pesan contra la compañía. Sin embargo, desde el punto de vista de las autoridades gubernamentales de Estados Unidos

Quizás por ello al inicio del proceso John Schmidtlein, abogado de Google, quiso hacer hincapié en que . Además, enfatizó Schmidtlein, en los ordenadores con sistema operativo Windows en sus entrañas Bing aparece configurado como buscador por defecto.

