Movistar Plus+ presenta una campaña digital con PS21 para poner en valor la plataforma

La nueva campaña digital de Movistar Plus+ busca generar notoriedad y poner en valor la plataforma para que el público la considere., que tiene como objetivo comunicar el acceso universal a los contenidos de la plataforma para cualquier usuario independientemente de si sea o no cliente de Movistar.la oferta transaccional de Movistar Plus+, que está disponible desde agosto

para todos aquellos usuarios sin importar si fuesen o no clientes del operador de Movistar y con un coste dePara ello, el equipo creativo de PS21 se encargó de desarrollar una línea digital sencilla y elegante con foco en el, todas ellas con el objetivo de alcanzar generar mayor notoriedad y poner en valor la plataforma para que el público llegue a considerarla.

