يتخطى ربع مليون جنيه.. فستان تايلور سويفت في العرض الخاص لفيلمها يثير الجدل

نشرت النجمة تايلور سويفت صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد The Eras Tour، وقد ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة.وظهرت تايلور سويفت بفستان كب طويل وبذل طويل باللون اللبني، مصنوع من الورود الملصقة ببعضها وقد تخلل الفستان بعض الفتحات الصغيرة على كامل الفستان.بإطلالة محتشمة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار على إنستجرام بالأسود..

وكان فستان تايلور من تصميم oscar de la renta، وقد وصل سعر الفستان إلى 12934 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 399,090 جنيه مصري.وتركت تايلور شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي انسابية وناعمة وتركت بعض الخضلات منشدلة على وجهها.وأكملت تايلور سويفت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت اللون الأحمر كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الأسود والماسكرا، والإي لاينر، لتبرز من رقة ملامحها.فيما أكملت تايلور سويفت إطلالتها بقرطين وقلادة وأسورة ناعمة من الألماس باللون الفضي، وهو ما أبرز من إطلالتها.

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