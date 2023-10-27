مجزرة وقطع الاتصالات.. صحفي فلسطيني يسرد الأوضاع في قطاع غزة

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حركة فتح عن هجمات إسرائيل: ما نراه أشبه بيوم القيامة.. وخسائر الغزو ستهز ما تبقى من سمعة جيش الاحتلالتعطل عمل فرق الإسعاف والصحافة بعد تدمير الاحتلال مراكز وأبراج الاتصالات وقطع خدمات الإنترنت في غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تقطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزةانقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

غارات عنيفة وغير مسبوقة.. غزة تتعرض للقصف الإسر ائيلي.. بث مباشرتعرضت غزة لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

صحفي فلسطيني: قصف عنيف على شمال غزة والطواقم عاجزة للوصول للجرحى والشهداءصحفي فلسطيني قصف عنيف على شمال غزة والطواقم عاجزة للوصول للجرحى والشهداء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

صحفي فلسطيني: قصف عنيف على شمال غزة والطواقم عاجزة للوصول للجرحى والشهداءصحفي فلسطيني قصف عنيف على شمال غزة والطواقم عاجزة للوصول للجرحى والشهداء | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. جيش الاحتلال ينفذ الآن هجوما على قطاع غزة وأصوات لانفجارت هائلةأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع. اقرأ أكثر ⮕