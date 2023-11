مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من 'عيشها بفرحة' اليوم على ON و ON دراما

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10...

YOUM7: انتهاء تصوير حكاية 'عيشها بفرحة' اليوم.. قبل يوم من عرض الحلقة الأخيرةينتهى الفنانان هبة مجدى وهانى عادل من تصوير آخر مشاهد حكاية 'عيشها بفرحة' عن كتاب '55 مشكلة حب' اليوم الأربعاء قبل يوم واحد فقط من عرض الحلقة الأخيرة على قناة ON

AKHBARELYOM: هبة مجدي في صراع بسبب هاني عادل.. تفاصيل الحلقة الثامنة من حكاية «عيشها بفرحة»عرضت الحلقة الثامنة من حكاية ' عيشها بفرحة' على قناة on tv، ومن خلال احدى المنصات الالكترونية وهو من بطولة الفنانة هبة مجدي ، وهاني عادل .

YOUM7: صدمة رانيا منصور بعد اكتشافها علاقة هاني عادل وهبة مجدى فى 'عيشها بفرحة'كشفت الحلقة 8 من حكاية 'عيشها بفرحة' من مسلسل '55 مشكلة حب' معرفة نيفين (رانيا منصور) العلاقة الحقيقية بين يسر (هبة مجدى)، وهادي (هاني عادل)

ELWATANNEWS: هبة مجدي توافق على الارتباط بهاني عادل في الحلقة 7 من حكاية «عيشها بفرحة»شهدت الحلقة 7 من مسلسل «55 مشكلة حب» تطورا في الأحداث، حيث وافقت «يسر» التي تجسد شخصيتها الفنانة هبة مجدي، على الارتباط بـ هاني عادل، لكنها طلبت منه عدم إخبار أ

