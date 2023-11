مسلسل أمريكي وصف الإسرائيليين بـ 'المحتلين' في 2006 .. اعرف القصة

الحلقة تحتوى على مجموعة من الإشارات للفسلطينيين الذين يحاولون الوقوف أمام الكيان الصهيوني، منها ارتداء "الكوفية"، والزى المموه الذى يرتديه المقاتلين الفلسطينيين، واستخدام الأسحلة البدائية.

AKHBARELYOM: وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن مقتل عدد من الجنود في معارك عنيفة ضد حماسوصف وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، مقتل الجنود الإسرائيليين في المعارك العنيفة ضد حماس بـ'الضربة القاسية والمؤلمة'.

ELWATANNEWS: هبة مجدي توافق على الارتباط بهاني عادل في الحلقة 7 من حكاية «عيشها بفرحة»شهدت الحلقة 7 من مسلسل «55 مشكلة حب» تطورا في الأحداث، حيث وافقت «يسر» التي تجسد شخصيتها الفنانة هبة مجدي، على الارتباط بـ هاني عادل، لكنها طلبت منه عدم إخبار أ

ELBALADOFFICIAL: اعتقال طالب أمريكي هدد بقتل وتشويه كل الإسرائيليينألقت السلطات الأمريكية القبض على طالب أمريكي يبلغ من العمر 21 عاما في جامعة كورنيل يوم أمس الثلاثاء، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بتهديدات بقتل وتشويه الطلاب الإسرائيليين والصهاينة في الحرم الجامعي، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

YOUM7: نقل مقر نادى القصة للمرة الثانية خلال عامين لشارع مجلس الأمةأعلن القائمون على نادى القصة نقل مقر نادى القصة من فيصل إلى مكانه الجديد فى 18 شارع مجلس الأمة بميدان لاظوغلى بجوار عمارة التأمينات

AKHBARELYOM: خاص|مروان يونس يكشف سبب تقديمه شخصية «مخرج» في حكاية عيشها بفرحةكشف الفنان مروان يونس كواليس مشاركته في مسلسل 'عيشها بفرحة' التي يعرض حاليا عبر شاشة ON.

YOUM7: إيقاف نائب بحزب العمال البريطانى بعد دعوته للتوصل لسلام دائم فى فلسطينتم إيقاف آندي ماكدونالد عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال لاستخدامه عبارة 'بين النهر والبحر' في خطاب حاشد مؤيد لفلسطين عندما حث على السلام بين الإسرائيليين والمقاومة في حدث أقيم نهاية الأسبوع.

