محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، إستقبال المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

حيث استقبل محافظ قنا 76 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى. headtopics.com

محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهممحافظ قنا يستأنف استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم محافظ قنا يستأنف استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم محافظ قنا يستأنف استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم اقرأ أكثر ⮕

محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهمواصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد ، إستقبال المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات اقرأ أكثر ⮕

محافظ قنا يفاجئ عددا من السلاسل التجارية للاطمئنان على تطبيق مبادرة تخفيض الأسعارمحافظ قنا يفاجئ عدد من السلاسل التجارية للاطمئنان علي تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار اقرأ أكثر ⮕

محافظ قنا يفاجئ عدد من السلاسل التجارية للاطمئنان علي تطبيق مبادرة تخفيض الأسعارأجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة علي عدد من المنافذ والسلاسل التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة قنا، تابع خلالها تطبيق مبادرة تخفيض اقرأ أكثر ⮕

فودة يبحث زيادة السياحة الايطالية بشرم الشيخالتقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، أوجينيو برياتوني المستثمر الايطالي، وبرفقته عمرو السروجي مدير العلاقات العامة للمجموعه، والمستشار وليد اقرأ أكثر ⮕

محافظ جنوب سيناء يطلق مبادرة للتعريف بإنجازات 10 سنوات مضت بالودياناستقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم ،عددا من مشايخ بدو جنوب سيناء، وذلك بغرض تكريمهم والتعبير عن شكره وامتنانه لمساهمتهم الفعالة.. اقرأ أكثر ⮕