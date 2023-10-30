محافظ الغربية يتفقد المستشفى المركزي والحماية المدنية بالسنطة (صور)

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى السنطة المركزي القديم حيث قام المحافظ بتفقد عددا من أقسام المستشفى منها الاستقبال، وأقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي وقسم الحضانات والأشعة فضلا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار. headtopics.com

وأشار"رحمي" إلى أننا نعمل جميعا كلا في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين. وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة ٤٨٠٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٤٦٢ مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 86 %، لتستوعب ١٩٠ سريرا و٢٣ حضانة إلى جانب (٥ غرف عمليات رئيسية، ١ قيصرية، ٢ ولادة طبيعة، ٢ عنبر عناية مركزة سعة ١٥ سريرا، قسم الغسيل الكلوي العيادات الخارجية وقسم الطوارئ.

وواصل محافظ الغربية جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بمسهلة والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمئن المحافظ على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد مركز الحماية المدنية بالسنطة. headtopics.com

واختتم المحافظ جولته بتفقد جراج مجلس مدينة السنطة والذي تتم بداخله أعمال صيانة وإصلاح للسيارات والمعدات الخاصة بالمركز والمدينة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس بصيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى.. خطة تخفيف الأحمال الجديدةعاجل..

محافظ الغربية يتفقد المستشفى المركزى ومركز الإسعاف والحماية المدنية بالسنطةتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، المستشفى المركزي ومركز الإسعاف بمدينة السنطة، وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي.. اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد المستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتىمستشفى العام والرمد ومركز الإسعاف الرئيسي في زفتى اقرأ أكثر ⮕

محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصةمحافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد السلاسل التجارية والمنافذ والأسواق بطنطابوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد مستشفى الرمد ومركز الإسعاف الرئيسي بزفتىقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية لمستشفى زفتي العام ومستشفى رمد زفتي وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرض اقرأ أكثر ⮕

محافظ الغربية يتفقد جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى زفتىتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مستشفى زفتى العام ومستشفى رمد زفتى للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفيات. اقرأ أكثر ⮕