ما هي شروط الحصول على كراسة الشروط النهائية للتمويل العقاري؟

شروط عديدة يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على كراسة الشروط الخاصة بمبادرة التمويل العقاري الجديد، وأهمها أن يكون من سُكان المحافظة.

يمكن للشخص اختيار الشقة التي يرغب في شرائها والمكان الذي يحدده، ولكن هناك شروط يجب توافرها في المستفيد، كما يلي.4- ألا يقل السن عن 21 عامًا ويجوز أصحاب المعاشات لسن يصل لـ75 عاما.- للشخص غير المتزوج لا يزيد دخله عن 10 آلاف جنيه.فترة سداد حتى 30 سنة.. تفاصيل قرض التمويل العقاري من بنك cib

مصطفى الفقي: مصر صفحة ناصعة البياض في كل المواقف ولا يجب أن يساوم عليها أحديحسدون أهلها على ما هي عليه ويطربون لما هي فيه اقرأ أكثر ⮕

'المصريين الأحرار' لإكسترا نيوز: ما يحدث في غزة تصفية عرقية تخطت جريمة حربأكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ما يحدث في غزة ما هي إلا تصفية عرقية، حيث تخطت ما يسمى بجريمة حرب. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية سوريا: إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانيةما هي الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية ولم ترتكبها إسرائيل اقرأ أكثر ⮕

بلغاريا.. انتخابات رئاسة بلدية العاصمة صوفيا في طريقها لجولة إعادةمن المتوقع ظهور النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم الاثنين على الأقل اقرأ أكثر ⮕

مزايا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصةمزايا الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة اقرأ أكثر ⮕

هل يمكن لأهالي غزة الحصول على خدمة الإنترنت عبر ستارلينك؟هل يمكن لأهالي غزة الحصول على خدمة الإنترنت عبر ستارلينك | مصراوى اقرأ أكثر ⮕