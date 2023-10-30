أنقذنا يا نتنياهو أنت تقتلنا.. حماس تنشر أول فيديو للأسرى الإسرائيليين.. شاهد

وقالت إحدى الأسيرات وهي تصرخ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:"نحن من ندفع ضرائب تفضل أعمل على تحريرنا نحن موجودون هنا بشروط قاسية جدًا رجاء قم بتحرير أسراهم ليتم تحريرنا نحن".

وأضافت:"أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا؟ ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن". وعبرت كتائب القسام عن استعدادها لإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم خلال هجومها على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.

مراسلة"القاهرة الإخبارية" من غزة: جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال القطاع الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في تسجيل صوتي، إن"الثمن الذي يجب أن يدفعه العدو مقابل هذا العدد الكبير من الرهائن الذي بين أيدينا هو إخلاء السجون من جميع السجناء الفلسطينيين". headtopics.com

وقال المتحدث إن الحركة كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الرهائن الذين تحتجزهم لكن تل أبيب"ماطلت". وذكر أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام في كلمة مصورة أن"اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل".

وتابع قائلا إن حماس يمكنها أيضا إجراء محادثات حول اتفاق جزئي بشأن الأسرى، و"إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة، فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا".

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