طلاب صيدلة حلوان يزورون مستشفى 57357 للتعرف على آليات العمل به

اليوم.. جامعة حلوان تتابع التسجيل بمسابقة بحثية فنية لبناء الوعي للأجيال الجديدة تعاون علمي مرتقب بين جامعة حلوان ونانجينغ وشانغان الصينيتين | قنديل : نحرص على توفير منح دولية للباحثين وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الكلية على توفير زيارات ميدانية للطلبة لجهات العمل التي تستقبل تدريب الطلاب والخريجين، للتعرف على طبيعة العمل بها والمهام المنوطة بالصيدلي داخل فريق الرعاية الصحية، وذلك من أجل رفع مهارات خريجي الكلية الفنية والعملية.

ويُعد مستشفى سرطان الأطفال 57357 من المستشفيات الرائدة في مجال علاج الأطفال المصابين بالسرطان وأمراض الدم. وتتيح هذه الزيارة للطلبة فرصة التعرف على آليات العمل داخل المستشفى ودور الصيدلي فيه، والاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الرعاية الصيدلية للأطفال المرضى.

