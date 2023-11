الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مناطق متفرقة بالضفة الغربية ويعتقل 45 فلسطينيا

وأصيب شابان في بلدة "ترمسعيا" شرق رام الله، بالرصاص الحي، بعد استهداف الاحتلال لسيارة كانا يستقلانها. وتم نقل الشابين للمستشفى.واعتقلت قوات الاحتلال ستة، بينهم طفلان، من بلدة "نعلين" غرب رام الله، حيث قامت بمداهمة المنازل وتفتيشها. واقتحمت قوات الاحتلال مُخيم "الجلزون" شمال رام الله، وقامت باعتقال أسير محرر وقريبًا له، واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم وسكانه، استخدم فيها جنود الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت.

