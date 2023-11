حدث ليلاً| تفاصيل علاج مصابي غزة.. والفيدرالي يثبت الفائدة

اضغط هنا البعثة الطبية النرويجية في غزة: 12 مستشفى خرجت عن الخدمة جرّاء قصف الاحتلال أفاد مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة، بخروج 12 مستشفى في غزة عن الخدمة جرّاء القصف الإسرائيلي. للتفاصيل.. اضغط هنا الحوثيين: أطلقنا دفعة كبيرة من المسيرات في عمق الكيان الصهيوني ووصلت إلى أهدافها أطلقت جماعة الحوثيين، دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. للتفاصيل..

