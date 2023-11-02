النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة

توجد حالة من الزحام المروري بمحور الثورة وتحديدا بمنطقة الأعمال أسفل الدائري، ويفضل محور المشير، أيضا كوبري التعمير للقادم من موقف العاشر من رمضان إلى مطلع كوبري الحرفيين وجوزيف تيتو. بالانتقال إلى محافظة الجيزة، يفضل للقادم من الطريق الدائري إلى محافظة الجيزة اتخاذ محور أحمد عرابي بدلا من محور صفط اللبن، وتم رصد كثافات بشارع الهرم، ويفضل شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد وطبيعي. ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحاما مروريا بشارع الجامعة، ويفضل شارع السودان للقادم من الهرم وفيصل.

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