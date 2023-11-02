جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني حول البحوث المائية التطبيقية

انتهاء قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمنطقة الشلاتين وحلايب وأبو رماد مستقبل زراعة الكلى في مصر.. ندوة على هامش مؤتمر جمعية المسالك البولية وترأست الملتقى الدكتورة هدي سوسة مدير مركز تميز أبحاث المياه بجامعة عين شمس ويعد هذا الملتقي الدولي، المنظم من قبل مركز التميز للمياه، منتدى للعلماء والمهندسين البارزين في مصر والولايات المتحدة لتقديم أبحاثهم ونتائجها في مجالات كفاءة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، ومعالجة المياه، ومصادر المياه غير التقليدية ومعالجة مياه البحيرات.
وأوضح الدكتور عصام شعبان، مدير مشروع مركز التميز للمياه انه تم منح ١٣ منحة بحثية بالعام الماضي بقيمة 1,500,000 دولار أمريكي لـ 18 باحثًا من قبل المركز، حيث قدم الباحثون في الملتقي أبرز ما تم إنجازه ومن خلال نتائج مشاريعهم".
واشارت الدكتورة هدى سوسة، رئيس الملتقي والأستاذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس أن الملتقي شمل عقد خمس جلسات نقاشية مع كبار الأساتذة وخبراء المياه لمناقشة مستقبل البحوث المائية وأحدث الحلول التطبيقية لمواجهة تحديات المياه في مصر".
وأوضح الدكتور عصام وهبة، مدير مركز التميز للمياه في جامعة الإسكندرية إن هذا الملتقي يعد فرصة رائعة لتوسيع دائرة المركز من خبراء المياه في مصر وإنشاء قاعدة بيانات للباحثين الذين يمكنهم الاستفادة من مختبر أبحاث المياه المتطور حديثًا في جامعة الإسكندرية".
وتناولت جلسات النقاش عدد من الموضوعات منها كفاءة استخدام المياه؛ الإدارة المتكاملة لموارد المياه؛ مياه الصرف الصحي المعالجة بأمان؛ القضايا والتقنيات الناشئة في المياه الصناعية والبلدية والزراعية؛ وإصلاح واستعادة المسطحات المائية.
جدير بالذكر أن مركز التميز للمياه هو برنامج بقيمة 30 مليون دولار ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يربط الباحثين الأكاديميين في الولايات المتحدة ومصر بالقطاعين العام والخاص لتوليد البحوث التطبيقية، وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير المنح الدراسية لمواجهة التحديات القائمة في قطاع المياه في مصر.
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