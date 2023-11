جامعة عين شمس تستضيف الملتقي الدولي الثاني حول البحوث المائية التطبيقية

انتهاء قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمنطقة الشلاتين وحلايب وأبو رماد مستقبل زراعة الكلى في مصر.. ندوة على هامش مؤتمر جمعية المسالك البولية وترأست الملتقى الدكتورة هدي سوسة مدير مركز تميز أبحاث المياه بجامعة عين شمس ويعد هذا الملتقي الدولي، المنظم من قبل مركز التميز للمياه، منتدى للعلماء والمهندسين البارزين في مصر والولايات المتحدة لتقديم أبحاثهم ونتائجها في مجالات كفاءة استخدام المياه، والإدارة المتكاملة لموارد المياه، ومعالجة المياه، ومصادر المياه غير التقليدية ومعالجة مياه البحيرات.

وأوضح الدكتور عصام شعبان، مدير مشروع مركز التميز للمياه انه تم منح ١٣ منحة بحثية بالعام الماضي بقيمة 1,500,000 دولار أمريكي لـ 18 باحثًا من قبل المركز، حيث قدم الباحثون في الملتقي أبرز ما تم إنجازه ومن خلال نتائج مشاريعهم".

واشارت الدكتورة هدى سوسة، رئيس الملتقي والأستاذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس أن الملتقي شمل عقد خمس جلسات نقاشية مع كبار الأساتذة وخبراء المياه لمناقشة مستقبل البحوث المائية وأحدث الحلول التطبيقية لمواجهة تحديات المياه في مصر".

وأوضح الدكتور عصام وهبة، مدير مركز التميز للمياه في جامعة الإسكندرية إن هذا الملتقي يعد فرصة رائعة لتوسيع دائرة المركز من خبراء المياه في مصر وإنشاء قاعدة بيانات للباحثين الذين يمكنهم الاستفادة من مختبر أبحاث المياه المتطور حديثًا في جامعة الإسكندرية".

وتناولت جلسات النقاش عدد من الموضوعات منها كفاءة استخدام المياه؛ الإدارة المتكاملة لموارد المياه؛ مياه الصرف الصحي المعالجة بأمان؛ القضايا والتقنيات الناشئة في المياه الصناعية والبلدية والزراعية؛ وإصلاح واستعادة المسطحات المائية.

جدير بالذكر أن مركز التميز للمياه هو برنامج بقيمة 30 مليون دولار ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يربط الباحثين الأكاديميين في الولايات المتحدة ومصر بالقطاعين العام والخاص لتوليد البحوث التطبيقية، وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير المنح الدراسية لمواجهة التحديات القائمة في قطاع المياه في مصر.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: غدا..انتهاء قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمنطقة الشلاتين وحلايب وأبو رماداستقبلت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة أهلى الشلاتين و حلايب و أبو رماد وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى الرائد لجامعة عين شمس.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: لا تفشلوا في عمل الخير.. تفاصيل العظة الأسبوعية للبابا تواضروسألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء، مساء اليوم، من كنيسة الشهيد مارجرجس بعين شمس الشرقية، التابعة لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: ننشر توصيات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمسخرج المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان: ' تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور' مدار يومي 29-30 أكتوبر 2023 ، بعددا من التوصيات ، و تم إعلانها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر والتى...

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: تواصل فعاليات قافلة عين شمس الشاملة لأهالي شلاتين وحلايب وأبو رماداستقبلت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد برعاية اللواء أ.ح.د .

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: آخر موعد لاستقبال الترشحات لجائزة مصر للتميز الحكومي بجامعة عين شمسأعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: خبير: دمج ريادة الأعمال ضمن المقررات الدراسية ضرورة ملحة في عصر التكنولوجياأكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن دمج ريادة الأعمال ضمن مقررات الدراسة أصبح ضرورة ملحة فى عصر الثورة الصناعية وتكنولوجيا الجيل الخامس، موضحًا أن

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕