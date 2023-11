وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات لـ 103 متدربين اجتازوا 4 دورات

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ببناء وتأهيل قدرات ومهارات العاملين بالمحليات باعتبار التدريب من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية بالأسبوع الثاني عشر، تضمنت دورة اللغة الانجليزية، ودورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الانفاق والاستثمار المحلي وهي تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة ويقوم بتنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة ومشروع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي الانتهاء من تنفيذ دورة التخطيط المحلى المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط التي يقوم بتنفيذها برنامج...

وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار دورة إعداد المدربين (TOT ) الأساسية للأسبوع الثاني على التوالي، لافتًا الي ان مدة تنفيذ الدورة تستغرق 3 أسابيع، ويستفيد منها 50 متدرباً من ديوان عام الوزارة والمحافظات، مؤكداً أن هذه الدورة الهامة تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة الدائم على رفع كفاءة العاملين بالوزارة والمحليات من خلال توفير العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في جميع المجالات لتحسين أدائهم الوظيفي وتكوين جهاز إداري وتقني كفء، موضحا أن اهتمام الوزارة بمنظومة التدريب يعد امتداداً لحرص الدولة على رفع كفاءة العاملين بها من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة تصقل خبراتهم ومهاراتهم.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين علي منظومة التدريب بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة، ومتابعة تقييم أداء المتدرب بعد الحصول على البرامج التدريبية في جهات عملهم، وما اكسبته المتدرب من معارف ومهارات تساهم فى رفع أداء العاملين بالمحليات، وقياس مدي التطور والعائد من التدريب وانعكاس التدريب على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي أن التدريب أصبح جزءاً أساسياً للارتقاء بمستوى الموظف من أجل إكسابه المهارات اللازمة التي تعود عليه بالنفع وكذلك على مستوى الخدمات المقدمة...

