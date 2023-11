تطوير منظومة القراءات والتحصيل وتركيب شرائح إلكترونية للعدادات بمياه بنى سويف

برئاسة المهندسة، دينا عمر سليمان، ورشة عمل "تطوير منظومة القراءات والتحصيل باستخدام الوحدات المحمولة، وتركيب شرائح إلكترونية NFC للعدادات للتحكم بالقراءات" و التى تمت من خلال الإدارة العامة للتدريب بالتعاون بين الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارات العامة للإيرادات والعدادات، من خلال الشركة المطورة للأنظمة والتى استهدفت السادة المحصلين فى إطار رفع كفاءة منظومة العمل والبرامج الحديثة وتطويرها باستمرار ومواكبة التطور التقنى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وضرورة وأهمية التحول الرقمى والتطور التكنولوجى بما يساهم فى تقديم خدمات مميزة للمواطنين.وحسب بيان لشركة مياه بنى سويف ، يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة الدائم و المستمر على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة و تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بآلية و منهجية وكذلك اكتساب رضاهم و التأكيد باستمرار على تحصيل قيمة فاتورة سليمة و فعلية لاستهلاك المياه.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: لمدة 14 ساعة.. أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف غدا الأربعاءاعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اماكن قطع المياه في بني سويف غدًا الاربعاء، وذلك للقيام بأعمال تطهير محطة مياه إدراسيا، وما يترتب عليه من

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم حملة للتبرع بالدمجامعة بني سويف التكنولوجية تنظم حملة للتبرع بالدم

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: سكرتير عام بني سويف يناقش سبل الدفع بمعدلات تنفيذ مشروعات القطاعاتعقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، اجتماعا لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف تنفي تعيين طالبة معيدة- عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف تنفي تعيين طالبة معيدة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروع إنشاء كوبري أشمنت بمركز ناصرتفقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد بمركز ناصر، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: محافظ بني سويف يناقش جهود ملف إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالفأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕