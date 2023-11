نصائح للوقاية من الفتق السرى عند الكبار.. منها عدم إهمال الإمساك دون علاج

وينصح الدكتور منتصر الكتبى أستاذ الجراحة العامة أطفال طب القاهرة، بعدة خطوات هامة، للوقاية من الفتق، والوقاية من تفاقم حالته إن وجد، محذرا من مجموعة من العادات الخاطئة والممارسات غيرالصحية التي قد ينتهجها الشخص وتسبب له مشكلة بالفتق، أو تتسبب له في الإصابة به ومنها :الحزق الشديد وعدم علاج حالات الإمساك المزمنة التي يعانى منها البعض، هذا الإهمال قد يتسبب في نفس المشكلة.

لابد من الاهتمام بشرب المياه الكافى على مدار اليوم، إضافة للاهتمام بتناول الأكلات الصحية التي تعزز سلامة عملية الإخراج.

