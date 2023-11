التنمية: خط ساخن وأرقام للإبلاغ عن التعديات على الأراضي والبناء المخالف

وقال الوزير - في بيان اليوم الخميس - إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع انتشار هذه الظاهرة في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التنمية التي تنفذها الدولة.

وأكد آمنة استمرار حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بكل قوة وحسم، موجها القائمين علي مبادرة"صوتك مسموع"التابعة للوزارة بفتح جميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة لتلقي كافة الشكاوى المتعلقة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وهي عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo)" والبريد الإلكتروني Info7@mld.gov.

كما طالب وزير التنمية المحلية من المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرا إلى ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم...

وأضاف أنه تم - أمس الأربعاء - إزالة 965 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية على مساحة 63 فدانا، كما تم إزالة 118 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 25 ألف متر، كما تم تحرير 614 محضرا للمخالفين والمتعدين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

