انخفاض أسعار السلع.. مفاجأة اقتصادية للمصريين بعد حرب غزة وحملات المقاطعة

وقال نور الدين، خلال تصريحات إعلامياً، إن الحرب في غزة لن تؤثر اقتصاديًا على مصر، لافتًا إلى أن إسرائيل وغزة تعتمدان على مصر في استيراد الكثير من الأغذية، والتي ستتوفر في مصر، وبالتالي لن تزيد الأسعار.وأوضح أن إسرائيل تعتمد على مصر في استيراد الخضار المجمد بشكل كبير، كما أن غزة تعتمد على استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية.

2 ترليون دولار من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن هذه التوترات الموجودة في قطاع غزة تعمل على زيادة في الاسعار وتعمل نوع من القلاقل حيث إن هذه التوترات تعود على الاقتصاد العالمي، حيث ارتفاع اسعار النفط و اسعار الطاقة و النقد و اسعار الشحن و اسعار السلع والمنتجات لبعض السلع والمنتجات.

100 مليار دولار صادرات.. كيف تستغل الدولة مقاطعة المنتجات الأجنبية لدعم المحلية؟ لبن نادية وبن ستاربهز..تريند مقاطعة المستورد يشعل مواقع التواصل بمنتجات صادمة

