ويضع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك اللمسات النهائية على خطة الفريق لمواجهة زد خلال المران قبل إعلان القائمة النهائية. وتقام مباراة الزمالك ونظيره زد، في السابعة مساء غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أوسوريو يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة زد

عاد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لقيادة مران الفريق الأبيض استعداداً لمواجهة زد المقرر لها يوم الجمعة

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم على ملعب نادي الترسانة، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استعدادا للقاء فريق زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم على ملعب نادي الترسانة، تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني استعدادا للقاء فريق زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يقود خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك مران الفريق استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل. الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة زد أف سي يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي.

يجرى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تعديلات على تشكيل الفريق الأبيض أمام زد فى المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى Nile .

