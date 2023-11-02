تعديلات على تشكيل الزمالك أمام زد بفرمان من أوسوريو

ويعيد أوسوريو ترتيب الأوراق فى الخط الخلفى بتغيير ثنائى قلب الدفاع،أمام زد منعاً لحدوث الأخطاء التى تعرض لها الفريق الأبيض فى مباراة إنبى الماضية بالجولة الخامسة وكلفت الفريق خسارة المباراة.

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جريدة الفجر: أوسوريو يقود الزمالك في مران اليوم استعدادًا لمواجهة زديقود خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك مران الفريق استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل. الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة زد أف سي يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي.

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