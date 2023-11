أحدث أسعار كيا سبورتاج الجديدة في السعودية

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2023تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك، وتتسارع من الثبات لسرعة 100 كم في 11.1 ثوان، وتصل لسرعة قصوى تصل 181 كيلومتر في الساعة.وتتوفر تتوفر كيا سبورتاج موديل 2023 بمحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: أسعار-الذهبأحدث الموضوعات المتنوعة والمتجددة لكل ما تريد معرفته عن أسعار-الذهب

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في قناأسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في قنا أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في قنا أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31-10-2023 في قنا

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيتزيادة 7.5 جنيها في أسعار السجائر لهذا النوع فقط بعد تطبيق ضريبة الجدول الجديدة وزيادتها 50 قرشا للسجائر المحلية والمستوردة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-11-2023أسعار الفراخ والبيض، استقرت أسعار الفراخ، اليوم الاربعاء في محافظة الدقهلية، حيث وصلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة من 65 إلى 70بالمزارع وتصل للمستهلك بـ 75جنيها

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: انخفاض جديد بشأن أسعار الدواجن.. ومفاجأة في ثمن البيض الآنانخفضت أسعار الدواجن اليوم الابعاء 1-11-2023، في المزارع والأسواق، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء تراجع

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: أسعار السلع التموينية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في محافظة قناأسعار السلع التموينية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في محافظة قنا شهدت أسعار السلع التموينية في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأربعاء، بجميع منافذ المحافظة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕