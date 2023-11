حياة كريمة بأسيوط.. الانتهاء من كوبرى شلوف بقرية المطمر فى ساحل سليم لخدمة الأهالى بتكلفة 6 ملايين جنيه.. والمحافظ: جارى تنفيذ 173 مشروع كوبرى ومشاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة بتكلفة 285 مليون جنيه.. صور

وفى السياق، قال علي أحمد مواطن من قرية المطمر، إن الكوبري ييسر الانتقال للمواطنين بين القرية والقري المجاورة وخاصة الموظفين والطلاب والتلاميذ، وكان مطلب جماعي لأهالي قرية المطمر، وظلت الحاجة لهذا الكوبري لعدة سنوات حتي جاءت حياة كريمة، وحققت للمواطنين هذا الطلب الذي يعتبر من أهم المشكلات التي تواجه المواطنين بالقرية.

وأثني صلاح كامل محمود علي مبادرة حياة كريمة التي حققت للمواطنين كل احتياجاتها من مدارس، ووحدات صحية ورصف الطرق وتمهيدها والمجمعات الزراعية وغيرها ومن المشروعات الجديدة في قريتنا كوبري شلوف الذي وفر ممرا آمنا للتلاميذ والطلاب بدلا من الإعتماد علي المعديات التي تتعرض للعطل بشكل مستمر أو مشي مسافات كبيرة لأقرب كوبري للمرور من خلاله وهو ما كان يتسبب في معاناة لكل أعالي قرية المطمر.

ومن جهته، قال أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إن مشروع إنشاء كوبري شلوف حمولة 70 طنا بقرية المطمر ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامةوأضاف سحيم، أن كوبري شلوف حمولة 70 طن على مصرف البداري الرئيسي...

وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير...

