Mette Frederiksen nævnt som mulig kandidat til formand for Det Europæiske Råd

De seneste dage er Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, blevet nævnt som en mulig kandidat til formand for Det Europæiske Råd. Hun anses som et af de bedste bud på posten på grund af hendes position som kvinde, leder af et socialdemokratisk parti og hendes internationale anerkendelse. Andre nævnte kandidater inkluderer den spanske premierminister Pedro Sánchez og Portugals afgående premierminister António Costa.





