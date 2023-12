Thomas Helmig og Mette Frederiksen besvarer usædvanlige spørgsmål i nyt tv-program

De syntes, at Thomas Helmig var den sødeste nogensinde. Han var så nærværende og lyttende, fortæller TV Glad-redaktør Nathalie Bitton om journalisternes møde med poplegenden. Hvordan er det at være lille? Har du nogle gode scoretricks? Hvad er din morgenrutine? Og hvad er din signaturkage? Det er nok ikke lige de spørgsmål, sanger Thomas Helmig og statsminister Mette Frederiksen (S) oftest har fået, selvom de begge to har talt med journalister et utal af gange gennem rigtig mange år.

Men de journalister, der stiller overstående spørgsmål, arbejder heller ikke på DR, TV 2, Politiken, Berlingske eller et andet traditionelt medie.Og de har fået mulighed for at stille netop de spørgsmål til Helmig og Frederiksen i de to første afsnit af det helt nye tv-program 'En særlig samtale', der kan ses på DRTV og bliver sendt på DR1 mellem jul og nytå





