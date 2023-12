Mærsk stopper containertransport i Det Røde Hav efter missilangreb

Fredag meddelte Mærsk, at det stopper al containertransport i Det Røde Hav, efter et missil ramte 50 meter forbi skibet torsdag. En situation med missilangreb mod skibe, der har eskaleret hurtigt over de sidste dage, gør det lige nu for usikkert at sende containerskibe gennem et vigtigt stræde ved Yemen. Det kan betyde, at rederierne skal på en dyr omvej, hvis ikke det lykkes at få stabiliseret situationen i området. - Det er en tur på 7.

300 kilometer ekstra, hvis de skal rundt om Afrika, siger skibsteknisk ekspert Hans Otto Kristensen, som er tidligere leder af DTU Maritime og chefkonsulent i Danmarks rederiforening. I dag er han tilknyttet ingeniørforeningen IDA som skibsteknisk ekspert.Den yemenitiske Houthi-bevægelse, som har kontrol med store dele af det nordlige Yemen, har truet med at angribe samtlige skibe i Det Røde Hav, som har kurs mod Israe





