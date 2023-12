FC Barcelona i vanskelig periode efter uafgjort mod Valencia

FC Barcelona er inde i en vanskelig periode, og lørdagens 1-1-kamp ude mod Valencia i La Liga udstillede cataloniernes problemer. I den seneste uge har Barcelona tabt til Girona, der fører La Liga, samt Royal Antwerp i Champions League. Derfor var lørdagens kamp i La Liga en kærkommen mulighed for Barcelona for at rejse sig. Men det skete ikke. Med det uafgjorte resultat er Barcelona placeret på tredjepladsen med 35 point efter 17 kampe og kan blive hægtet yderligere af den absolutte topstrid.

Girona topper rækken med 41 point, mens Real Madrid har 39 point. Både Girona og Real Madrid har spillet en kamp færre end Barcelona. Mere skulle der ikke gå efter Sevillas nederlag mod Getafe i den bedste spanske fodboldrække, La Liga, lørdag aften, til træneren fik sparket. Nederlaget mod Getafe var Sevillas tredje i træk, og det kom få dage efter, at klubben røg ud af Champions League efter et 1-2-nederlag hos franske Len





