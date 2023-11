Zugang zu Patientendaten für Forschungsnetz erleichtern

Die europäische und deutsche Gesundheitspolitik ist seit der Corona-Pandemie darauf ausgerichtet, den Zugang zu Patientendaten für ein versorgungsnahes Forschungsnetz zu erleichtern. Die Möglichkeiten und Grenzen der digitalen Nutzung von Gesundheitsdaten sind jedoch noch nicht klar definiert.

Auf einer Fachtagung in Mainz diskutierten auf Einladung des rheinland-pfälzischen Landesbeauftragten für den Datenschutz Experten aus der medizinischen Spitzenforschung, der psychotherapeutischen Versorgungspraxis, der Ministerialverwaltung sowie aus dem Datenschutzrecht Nutzungsperspektiven. Die Systembiologin Ursula Klingmüller äußerte die Hoffnung auf übergreifende gesetzliche Harmonisierung, um die Forschung in Deutschland zeitlich schneller voranzutreiben. "In der internationalen Spitzenforschung sind wir eigentlich im Bereich der mechanistischen Modellierung führend", sagte die Forscherin am Deutschen Krebsforschungszentrum, doch "das können wir nicht richtig ausmünzen, weil in Deutschland der Zugang zu den Patientendaten, das Teilen der digitalen Gesundheitsdaten einfach schwierig ist





