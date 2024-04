Der Download von WinReducer EX-100 erleichtert das Anpassen des Installationsmediums von Windows 10. Beispielsweise lassen sich so neue Treiber integrieren. Neu hinzugefügte Treiber werden dann direkt zusammen mit Windows installiert und müssen nicht mehr manuell eingerichtet werden. Andersherum lassen sich mit dem Tool nicht benötigte Komponenten entfernen, was für eine schlankere und potentiell auch schnellere Windows-Installation sorgt. Aktuell liegt die kostenlose Software in der Version 3.

9.2 vor. WinReducer EX-100 für Windows 10 WinReducer Download & Installation WinReducer EX-100 steht in separaten Downloads für die 32-Bit- und 64-Bit-Varianten von Windows bereit. Die Software selbst setzt nicht zwingend Windows 10 voraus, ist also auch auf älteren Versionen des Betriebssystems einsetzbar. Allerdings können nur unterstützte Builds von Windows 10 bearbeitet werden: TH1/TH2, RS1/RS2/RS3/RS4/RS5, 19H1/19H2 sowie 20H1/20H

