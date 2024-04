„Wie extrem wird das Wetter , Sven Plöger?“ - so lautet der Titel einer neuen ARD-Doku, aber eigentlich möchte man das den Meteorologen selbst fragen. Im Interview erklärt Plöger, was auf uns zukommt und ob wir die Folgen des Klimawandel s in Europa auch bald spüren werden.

Das ist menschlich. Wir sind so. Und das ist psychologisch durch zwei Prozesse erklärbar. Einmal, weil der Anteil jedes Einzelnen an der Gesamtwirkung wahnsinnig gering ist. Niemand sieht den Schaden, den man selbst anrichtet, und leider auch nicht die Verbesserung, die man bewirkt. Der zweite wichtige Punkt ist, dass der Klimawandel ein schleichender Prozess ist. Er entzieht sich unserem eigenen Zeitgefühl.

Das Spannende an Panama war, dass dort vieles zusammenkommt: Einerseits eine intakte Natur mit Regenwald, andererseits die riesige hochmoderne Stadt Panama City. Und dann ist da noch eine der Lebensadern unserer Wirtschaft - der Panamakanal. Da fahren die riesigen Schiffe mitten durch den Regenwald. Natur berührt Ökonomie. Hinzu kommt das Klima.

Wetter Klimawandel Sven Plöger Europa Hitzewellen Wirbelstürme Niederschläge Erderwärmung TV-Dokumentation

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Meteorologe Sven Plöger: 'Bin kein Ideologe oder Missionar, sondern ein Übersetzer von Wissenschaft' |Wird unser Wetter immer extremer? ARD-Meteorologe Sven Plöger widmet sich in seiner neuen Doku den Folgen des Klimawandels. Ob wir diese auch in Europa bald spüren, wie Aufklärung trotz aller Hetze gelingt und warum er in der Klimakrise weiter Hoffnung hegt, erklärt der Wissenschafter im Interview.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

ARD-Wetterexperte Sven Plöger „Bin kein Ideologe oder Missionar“Wird unser Wetter immer extremer? ARD-Meteorologe Sven Plöger widmet sich in seiner neuen Doku den Folgen des Klimawandels. Ob wir diese auch in Europa bald spüren und warum er in der Klimakrise weiter Hoffnung hegt.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Wetterexperte Sven Plöger: 'Das Klimakleben hat gezeigt, dass man damit die meisten Leute verprellt' |Regelmäßig klärt ARD-Wetterexperte Sven Plöger über den Kilmawandel auf - so auch in seiner neuen Doku. Doch wie erreicht man die Masse der Menschen? „Humor kann helfen“, so der Fachmann. Man müsse wieder positive Geschichten erzählen.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger? | Dokumentation & ReportageStarkregen, Wirbelstürme, Hitzewellen – welche Rolle spielen dabei die aufgeheizten Ozeane und das Wetterphänomen El Niño? Sven Plöger sucht in Panama nach Antworten.

Herkunft: DasErste - 🏆 54. / 63 Weiterlesen »

'Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger? - Die Macht des El Niño'Baden-Baden (ots) Dokumentation begleitet Sven Plöger nach Panama / Am 15.4.24 um 20:15 Uhr im Ersten und ab 8.4. in der ARD Mediathek 2023 wa

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Wetter: Frühsommerliches Wetter wieder vorbeiStuttgart (lsw) - Eine von der Nordsee kommende Kaltfront beendet vorläufig das frühsommerliche Wetter im Südwesten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD)

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »