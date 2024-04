Wetterkarte für Samstag: Einige Regionen haben Sommer, andere noch Frühling

Die Wetter karte für Samstag . Im Norden und Osten sind es eher unter 25 Grad und somit ein Frühling stag. Im Westen und Süden meist über 25 Grad und somit ein Sommer tag. Heute wird es mal so richtig schön. Aber es gibt einen feinen Unterschied: Die einen haben heute Sommer . Die anderen noch Frühling . Der Deutsche Wetter dienst (DWD) rechnet mit Temperaturen von 22 bis 29 Grad. Im Südwesten auch mit 30 Grad. Im Nordosten dagegen wird es kühler.

Zu BILD: „Die nördlichsten Punkte mit 25 Grad sind eine Linie Bremen-Emden, knapp darüber Köln, Koblenz und Frankfurt. Am wärmsten wird es am Oberrhein zwischen Karlsruhe und Freiburg und Weil am Rhein. Vielleicht lokal hier knapp 29 oder sogar 30 Grad.“ Von einem Sommertag sprechen die Meteorologen, wenn es 25 Grad und mehr sind. Von einem Hitzetag bei mehr als 30 Grad. Verantwortlich für das ungewöhnlich warme Wetter sind Hoch Oll und Sturmtief Timea. Beide zusammen pumpen subtropische Warmluft in Richtung Deutschlan

Wetter Samstag Sommer Frühling Temperaturen Deutschland Wetterkarte Deutsche Wetterdienst Hoch Oll Sturmtief Timea

