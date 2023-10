Weltcup-Start in Sölden live in TV, Stream und Ticker - Übertragung der Riesenslaloms der Damen und Herren

Der Alpine Ski-Weltcup startet am Wochenende in Sölden in die Saison 2023/24. Am Samstag legen die Damen mit einem Riesenslalom los, die Männer ziehen am Sonntag in derselben Disziplin nach. Der Deutsche Ski-Verband (DSV) geht beim Auftakt in Österreich mit einem reduzierten Aufgebot an den Start. Hier gibt es alle Informationen zum ersten Wochenende des Ski-Weltcups.Der alpine Ski-Zirkus startet am 28. und 29.

(Schweiz), die 2022/23 sowohl den Gesamtweltcup als auch die kleine Kristallkugel im Riesenslalom gewinnen konnten.des ersten Rennwochendes der Alpinen in Sölden zusammengestellt.Samstag, 28. Oktober, 10:00 Uhr/13:00 Uhr:2. Hermann Maier (3 Siege; 1998, 2000, 2005)Alle Fragen und Antworten zum Alpinen Ski-Weltcup

Weiterlesen:

Eurosport_DE »

Sölden: Favoriten, Highlights, Deutsche: Weltcup-Start für Ski-StarsSölden - Begleitet von einer heftigen Umweltdebatte startet der alpine Ski-Weltcup am Wochenende in Sölden in die neue Saison. Die Protagonisten Weiterlesen ⮕

Saisonauftakt in Sölden in der Kritik: Darum findet der Weltcup trotzdem stattEin weißes Band, weitgehend umgeben von Geröll. Es soll Lust auf den Winter machen, auf den Start des Weltcups der alpinen Skirennläufer am Wochenende. Es Weiterlesen ⮕

Ski-Alpin-Weltcup 2023/24 - Sölden: TV-Übertragung & Zeitplan zum SaisonstartFür die alpinen Skirennfahrer geht es ab diesem Wochenende wieder um die Titel in Gesamtweltcup und Disziplinen-Wertung. Was sind die Highlights der Saison? Wer sind die Stars? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Weiterlesen ⮕

Alpine Ski-Weltcup startet in SöldenDer Alpine Ski-Weltcup startet an diesem Wochenende in Sölden in die neue Saison. Die Vorfreude auf den Auftakt am Rettenbachgletscher scheint aber getrübt. Wieder wird hitzig über die Umweltverträglichkeit der Rennen diskutiert. Dennoch hat der Internationale Skiverband FIS die Durchführung der Rennen beschlossen. Auch Athleten kritisieren inzwischen die Ansetzung des Rennen. Die Lösung für viele Rennfahrer: Der Rennkalender sollte überdacht werden. Weiterlesen ⮕

Ski Alpin Weltcup der Damen 2023/24 live: Übertragung im TV oder StreamBeim Ski Alpin Weltcup 2023/24 messen sich die Athletinnen auf der Piste. Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung der Wettkämpfe live im TV und im Stream. Weiterlesen ⮕

DFB-Frauen heute: Deutschland - Wales LIVE im TV, Stream & Live-TickerDeutschland trifft in der Nations League am Freitag in Sinsheim auf Wales - und beklagt den Ausfall seiner Ausnahmespielerin. SPORT1 zeigt Ihnen, wie Sie das Spiel LIVE verfolgen können und begleitet das Duell im Ticker. Weiterlesen ⮕